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В Иране знали о планировавшемся покушении на Фахризаде - Совбез Ирана

12:20 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Иранские власти обладали данными о возможном покушении на физика-ядерщика Мохсена Фахризаде. Об этом заявил в понедельник секретарь иранского Высшего совета национальной безопасности Али Шамхани.

"В течение 20 лет враги пытались его убить. Но до этого момента им это не удавалось", - приводит его слова телерадиовещательная корпорация ИРИБ. Шамхани добавил, что "силы безопасности Ирана прогнозировали возможность такого действия".

По его словам, "разведка получала информацию, что Фахризаде является целью [для покушения], которое может произойти именно в том месте, где это случилось".

27 ноября агентство Фарс сообщило о покушении на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя парламентской комиссии национальной безопасности и внешней политики Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.

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