Во Франции будут в первую очередь делать прививки от COVID-19 в домах престарелых
13:20 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный комитет по здравоохранению Франции объявил в понедельник о своем решении относительно очередности для различных категорий населения прохождения вакцинации против COVID-19. Эксперты пришли к мнению, что прежде всего прививки будут сделаны постояльцам домов престарелых и ряду категорий медиков.
В домах престарелых кампания по вакцинации "должна начаться с получением первых доз вакцины". При этом учитывается, что "в начале кампании количество доз вакцины будет ограничено", говорится в распоряжении.
Всего кампания по вакцинации будет насчитывать "пять следующих друг за другом фаз". Ее главная цель - "защитить наиболее уязвимые категории населения, а также тех сотрудников, которые лечат и обслуживают этих людей".
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