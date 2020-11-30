Китай ввел санкции против четырех представителей организаций США из-за Гонконга
13:32 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Правительство Китая ввело санкции в отношении четырех сотрудников некоммерческих организаций из США за вмешательства в дела Гонконга. Об этом в понедельник на регулярном брифинге заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"В ответ на неправильные действия США Китай принял решение ввести с сегодняшнего дня санкции в отношении четырех человек за неподобающее поведение по отношению к Гонконгу. Среди них старший директор американского Национального фонда демократии (NED) Джон Кнаус, директор по Азиатско-Тихоокеанскому региону Национального демократического института по международным вопросам США Манприт Синкх Ананд, глава программы по Гонконгу Розариу и руководитель проекта Кельвин Сит", - указала она.
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