Запад применяет давление и санкции, чтобы сохранить привилегированное положение - Мишустин
14:00 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Современный мир становится многополярным, но западные страны стремятся сохранить привилегированное положение, применяя санкции и экономические ограничения. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник на заседании Совета глав правительств государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
"Наша встреча проходит на фоне непростых процессов в мировой политике и экономике. Не все готовы принять, что современный мир становится многополярным. Западные государства стремятся сохранить привилегированное положение, нарушая важнейшие международные принципы через политику экономического давления", - сказал глава российского правительства.
Мишустин отметил, что "санкции становятся инструментом вмешательства во внутренние дела, под надуманными предлогами вводятся протекционистские меры в торговле и инвестициях".
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