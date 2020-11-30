Вторая за год мощная вспышка произошла на Солнце на минувших выходных - ученые
14:12 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Орбитальная обсерватория SDO зафиксировала в воскресенье мощнейшую за последние три года вспышку на поверхности Солнца, чья сила в несколько раз превзошла аналогичное событие в мае этого года. Об этом в понедельник сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН.
"Существует значительная вероятность, что реальная мощность вспышки была еще выше, так как центр взрыва находился на обратной, невидимой с Земли стороне Солнца. Однако охваченная солнечным взрывом область простиралась так высоко вверх, что часть ее, приподнятая над поверхностью, стала видна из-за солнечного края. Соответственно, не исключено, что вспышка, на самом деле, относилась к высшему классу X", - говорится в сообщении.
Астрономам давно известно, что на Солнце периодически происходят вспышки, в ходе которых светило резко выделяет огромное количество энергии в виде волн видимого света, тепла и рентгена. Мощные события такого рода могут нарушать работу спутников на орбите и мешать системам радиосвязи на Земле, а также угрожать здоровью космонавтов.
Как правило, уровень "вспышечной" активности на Солнце постоянно повышается и падает с периодичностью примерно в 11 лет. Эта закономерность, как начали опасаться ученые несколько лет назад, начала нарушаться в ходе предпоследнего и текущего цикла солнечной активности, для которых были характерны крайне низкое число пятен и вспышек. Многие теоретики предполагают, что подобные аномалии говорят о фундаментальных переменах в работе недр светила.
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