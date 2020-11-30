В РФ пока не требуется вводить новые меры поддержки бизнеса - Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение нового пакета мер помощи российскому бизнесу пока не планируется, так как экономика продолжает работать, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Дальше какие-то меры [помощи бизнесу] будут формулироваться при необходимости и с учетом всех аспектов, которые можно только в пакете рассматривать", - сказал представитель Кремля. По его словам, "пока сейчас речь не идет о каких-то очередных пакетах помощи". "Просто в этом нет необходимости с учетом того, что экономика продолжает функционировать", - отметил Песков, напомнив, что "весной ситуация была кардинально другая".

"Правительство находится в постоянном диалоге с организациями малого и среднего бизнеса и в рамках этого диалога, конечно, получает информацию о тех проблемах, которые возникают и которые стоят на повестке дня", - сказал представитель Кремля. Он считает, что у бизнеса "проблемы есть", они "связаны с общим экономическим кризисом". "Мы как Россия не можем оставаться в стороне от тех негативных процессов, которые происходят во всем мире, это связано с пандемией", - пояснил Песков.

Он напомнил, что "набор мер поддержки был сформулирован, был реализован". "В настоящий момент экономика не закрывается, она продолжает функционировать, и этому уделяется очень большое внимание - как организовать процесс медицинского обслуживания населения, чтобы это позволило не закрывать экономику", - отметил пресс- секретарь главы государства.

Сравнивая нынешнюю ситуацию с той, что была весной, Песков заметил: "Весной фактически мы останавливались, уходили на локдаун". Отвечая на вопрос об условиях, при которых может появиться новый пакет мер поддержки бизнеса, представитель Кремля повторил, что правительство поддерживает постоянный диалог с представителями малого и среднего бизнеса, и "в рамках этого диалога формулируются какие-то потребности".