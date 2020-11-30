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НОВОСТИ

Минную опасность несут около 80% территорий Карабаха, перешедших Азербайджану - ANAMA

15:12 30.11.2020 Источник: Интерфакс

Около 80-85% территорий Нагорного Карабаха, перешедших под контроль Азербайджана после вооруженного конфликта, длившегося с 27 сентября по 9 ноября, являются опасными из-за большого количества мин, заявил начальник оперштаба Национального агентства по разминированию Азербайджана (ANAMA) Идрис Исмайлов.

"80-85% территорий, освобожденных от армянской оккупации, пока все еще являются опасными. Работы по восстановлению территорий будет проходить в два этапа. Ожидается, что люди смогут вернуться на свои исконные земли через 3-5 лет", - сказал Исмаилов журналистам в понедельник.

По его словам, в настоящее время ведется разминирование дороги в город Шуша, также начались работы по разминированию территории Кельбаджарского района.

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