Аналогичный акту Магнитского санкционный режим ЕС будет утвержден в ближайшее время

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аналогичный американскому акту Магнитского санкционный режим будет утвержден Евросоюзом в ближайшее время. Об этом сообщил журналистам в понедельник представитель Еврокомиссии (ЕК).

"Мы ждем, на данный момент он обсуждается в Совете ЕС. Делается все возможное, чтобы он был утвержден в ближайшее время", - сказал он.