Сотрудник ФСО покончил с собой во время несения службы в Кремле - источник
16:00 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудник ФСО совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
"Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.
Источник при этом опроверг сообщения о том, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.
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