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Сотрудник ФСО покончил с собой во время несения службы в Кремле - источник

16:00 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник ФСО совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Источник при этом опроверг сообщения о том, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.

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