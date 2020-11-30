Сотрудник ФСО покончил с собой во время несения службы в Кремле - источник

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудник ФСО совершил самоубийство во время несения службы на территории Кремля в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

"Сотрудник покончил с собой во время службы. По данному факту проводится проверка", - сказал собеседник агентства.

Источник при этом опроверг сообщения о том, что сотрудник служил в подразделении, отвечающем за личную охрану президента РФ.