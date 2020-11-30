"Группа ГАЗ" поставила "Мосгортрансу" тренажеры-симуляторы для обучения водителей автобусов

16:25

Фото пресс-службы Группы ГАЗ



"Группа ГАЗ" поставила ГУП "Мосгортранс" три электронных тренажера для обучения водителей работе на дизельных автобусах современных модификаций и на электробусах. Тренажеры являются точной имитацией рабочей кабины серийных автобусов ЛиАЗ (в том числе автобуса большого класса ЛиАЗ-5292 и автобуса особо большого класса ЛиАЗ-6213), где в режиме реального времени моделируются различные дорожные ситуации. Особое внимание в обучающей системе уделяется отработке действий водителя в нештатных ситуациях, связанных со сложными погодными условиями или нарушениями со стороны других участников дорожного движения.

Кабины-имитаторы разработаны производителем компьютерных тренажеров совместно с инженерами Ликинского автобусного завода с учетом особенностей конструкции и технического оснащения каждой модели. Обучающая система имитирует поездки на реальных маршрутах Москвы с воспроизведением объектов окружающей дорожной инфраструктуры и действий всех участников дорожного движения.

За рулем симулятора обучаемый отрабатывает полный спектр маневров при работе на маршруте: заезд и выезд с остановки, остановка на светофоре, проезд пешеходных переходов, перестроение на другую полосу и т.д. Помимо этого, моделируются нештатные ситуации на дороге: авария по курсу движения транспорта, "подрезание" легковым автомобилем, внезапное появление пешехода на проезжей части, выезд на встречную полосу, маневрирование в условиях закрытого обзора и пр.

Водитель осваивает на тренажере особенности поведения машины при сложных погодных условиях, таких как мокрый снег, туман, дождь, гололед. Таким образом водитель отрабатывает действия и реакции при возникновении различных чрезвычайных ситуаций, при этом особое внимание уделяется отработке всех вариантов экстренного торможения автобуса с использованием основной, вспомогательной и запасной тормозных систем.

При обучении работе на электробусе симулятор позволяет также освоить непривычный для большинства водителей процесс подзарядки нового типа транспорта. Кабина-тренажер в режиме реального времени воспроизводит движения электробуса при парковке под устройством динамической подзарядки и отражает данные уровня заряда батареи - так же, как это происходит на реальных маршрутах.

Специальные датчики, установленные в симуляторах, считывают показания с приборной панели, руля и педалей. В зависимости от этого динамическая платформа реагирует на действия водителя, полностью имитируя особенности движения машин длиной 12 и 18,7 м. Кабина обеспечивает наблюдение за моделируемой ситуацией в секторе 180 градусов с места водителя, также симулятор оснащен средствами объемной звуковой имитации.

"Москва уделяет большое внимание надежности и безопасности автобусов, являясь одним из лидеров по обновлению подвижного состава не только в России, но и в Европе, - отметил вице-президент "Группы ГАЗ" по развитию корпоративных продаж Николай Одинцов. - ГУП "Мосгортранс" обладает самым крупным учебным центром, что позволяет своевременно обучать водителей специфике работы на новых моделях автобусов. Пассажирский транспорт, который выпускается сегодня на наших предприятиях, высокотехнологичен и имеет огромное количество дополнительных, нестандартных опций, поэтому очень важно, чтобы водитель имел возможность отработать навыки управления в самых сложных и нестандартных ситуациях, с которыми он может столкнуться на маршрутах. Обучение на современных высокоточных тренажерах позволит ускорить адаптацию водителей к управлению новейшей техникой и будет способствовать повышению безопасности дорожного движения".

"Группа ГАЗ" является ведущим производителем и поставщиком автобусов в России. Модельный ряд включает полную линейку автобусов малого, среднего, большого и особо большого классов. Доля компании на российском рынке автобусов составляет около 80%. Модельный ряд автобусов "Группы ГАЗ" включает линейку городских и междугородных машин пассажировместимостью от 19 до 201 человек. Выпускаются автобусы на различных видах топлива (бензин, дизель, газ, электричество). Также компания производятся легкие и среднетоннажные коммерческие автомобили, двигатели и автокомпоненты.