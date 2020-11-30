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РФ, Саудовская Аравия и ОАЭ предложили разные механизмы сокращения добычи нефти в 2021 г.

22:00 30.11.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крупнейшие участники соглашения ОПЕК+ придерживаются разных взглядов относительно механизма сокращения добычи нефти в ближайшие месяцы 2021 года - это Россия, Саудовская Аравия и ОАЭ, однако завтрашние переговоры, несмотря на сложный характер, должны закончиться консенсусом, сказал ТАСС информированный источник.

"Пока нет консенсуса между ОАЭ, Россией и Саудовской Аравией. Исходя из этого, завтрашняя встреча ожидается трудной и долгой. Но, в конце концов, мы придем к согласию, как это всегда было", - сказал он. Собеседник агентства считает маловероятным, что встреча 1 декабря закончится отсутствием договоренностей, как в марте.

По его словам, ОАЭ предложили не продлевать действующий уровень сокращения добычи, пока все участники соглашения не будут выполнять свои квоты. Россия исходит из того, что добычу можно постепенно восстанавливать с января, а Саудовская Аравия настаивает на том, что ограничения в текущем виде нужно продлить на три месяца.

Между тем встреча стран ОПЕК, длившаяся почти четыре часа, завершилась. Решения об уровнях добычи нефти на 2021 году страны картеля на ней не приняли, решив дождаться консультаций с коллегами из "не ОПЕК", которые пройдут 1 декабря. При этом базовым сценарием по состоянию на вечер понедельника является продление действующего уровня сокращения добычи до конца марта 2021 года.

Как передает агентство Shana слова министра нефти Ирана Бижана Намдара Зангане, "встреча во вторник будет трудной и потребует длительных переговоров и терпения".

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