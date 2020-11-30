Во Франции норму о запрете публикации фотографий с полицейскими отозвали на доработку
22:40 30.11.2020 Источник: Эхо Москвы
Во Франции отозвали на доработку норму о запрете публикации фотографий с полицейскими. Законопроект с соответствующей статьей ранее привел к массовым протестам в Пятой республике.
В правящей коалиции в нижней палате парламента Франции – Национальном собрании – пришли к выводу, что предложенные нормы, вызвали недопонимание в обществе. По словам главы делегации партии «Республика на марше», ограничения на публикацию фотографий с полицейскими при исполнении не были призваны ограничить свободу прессы. Статья, как утверждается, была вызвана необходимостью защитить личную жизнь силовиков, которые, по мнению авторов законопроекта, становятся объектами травли. Уверяют в правящей коалиции и в том, что новые нормы не запрещают фиксировать работу полицейских на акциях протеста, а также публиковать соответствующие фотографии и видеозаписи.
24-я статья законопроекта «О глобальной безопасности», который французский парламент начал рассматривать в середине ноября, предусматривает до 1 года заключения и штраф в 45 тысяч евро в случае публикации изображения лица силовиков с целью нанести им вред. Это положение вызвало критику со стороны журналистов, политиков и части общества. Теперь предложенные нормы пообещали полностью переработать.
В субботу во Франции прошли массовые акции протеста, на которые вышли свыше 100 тысяч человек. В Париже они охарактеризовались массовыми столкновениями демонстрантов и полицейских. В результате 80 человек были задержаны, почти 100 силовиков, по данным французского МВД, пострадали. Эхо Москвы
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