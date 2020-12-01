Оружием, которым был убит в Иране Фахризаде, управляли через спутник - СМИ

09:00 Источник: Эхо Москвы

Оружием, которым был убит в Иране физик-ядерщик, управляли через спутник, сообщает иранский телеканал «Аль-Алям».

Накануне в высшем совете национальной безопасности Ирана подтвердили, что ученый был застрелен в пятницу с помощью электронного оборудования без присутствия убийц на месте нападения. Как поясняет иранское агентство «Фарс», Фахризаде был убит из автомата на дистанционном управлении, который находился в машине. Затем автомобиль был взорван.

Власти Ирана обвиняют в нападении Израиль.

Фахризаде на Западе считали главой иранского проекта по созданию ядерного оружия. Эхо Москвы