США и Австралия совместно разработают гиперзвуковое оружие

09:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США и Австралия начнут совместную разработку гиперзвукового оружия. Как заявила министр обороны Австралии Линда Рейнолдс, речь идёт о крылатых ракетах.

По её словам, государство продолжит инвестировать «в усовершенствование возможностей, чтобы дать Вооружённым силам страны больше способов сдерживать агрессию», передаёт Reuters. Сроки и стоимость разработок не уточняются. Говорит Москва