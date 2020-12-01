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НОВОСТИ

США и Австралия совместно разработают гиперзвуковое оружие

09:20 01.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

США и Австралия начнут совместную разработку гиперзвукового оружия. Как заявила министр обороны Австралии Линда Рейнолдс, речь идёт о крылатых ракетах.

По её словам, государство продолжит инвестировать «в усовершенствование возможностей, чтобы дать Вооружённым силам страны больше способов сдерживать агрессию», передаёт Reuters. Сроки и стоимость разработок не уточняются.  Говорит Москва

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