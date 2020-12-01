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НОВОСТИ

Россиян будут уведомлять об их праве на меры соцподдержки

09:32 01.12.2020 Источник: Российская газета

Россияне будут получать актуальную информацию о полагающихся им выплатах, пособиях или льготах в личном кабинете на портале Госуслуг. Закон об этом вступает в силу 1 декабря.

Как рассказали в Минтруде, персональное информирование запускается на базе единой государственной информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО). Например, родителям, зарегистрированным на портале "Госуслуг", с их согласия будут приходить уведомления о положенных мерах поддержки на детей, в том числе о единовременном пособии при рождении ребенка, по уходу за ребенком до 1,5 лет, ежемесячных выплатах до 3 лет в рамках нацпроекта "Демография". Персональное информирование смогут получать также пенсионеры, безработные и другие категории граждан о тех мерах соцподдержки, которые предоставляются Министерством труда и социальной защиты, Пенсионным фондом, Фондом социального страхования, а также подведомственными им учреждениями.  Российская газета

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