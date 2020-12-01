Президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни

09:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни. Об этом сообщила ТАСС во вторник директор музея Марина Лошак.

"Ирина Александровна умерла", - сказала Лошак.

Ирина Антонова родилась 20 марта 1922 года в Москве. В 1930-1933 годах она с семьей проживала в Берлине (Германия), куда ее отца направили на работу в советское торгпредство. В 1940 году поступила на искусствоведческое отделение филологического факультета Института философии, литературы и истории. В 1941 году, после слияния ИФЛИ с Московским государственным университетом им. М. В. Ломоносова, стала студенткой искусствоведческого отделения исторического факультета МГУ. Окончила его с отличием в 1945 году.

С апреля 1945 года - научный сотрудник отдела Запада Государственного музея изобразительных искусств им. Пушкина. В феврале 1961 года стала директором музея, сменив Александра Замошкина. В 1974 году под ее руководством была осуществлена реорганизация экспозиции музея. В том же году в ГМИИ впервые в СССР была выставлена знаменитая картина Леонардо да Винчи "Мона Лиза". В дальнейшем при участии Антоновой в Пушкинском музее состоялся ряд важных выставок: "Москва - Париж. 1900 - 1930" (1981), "Москва - Берлин. 1900 - 1950" (1996), "Сокровища Трои из раскопок Генриха Шлимана" (1996), "Пикассо" (2010) и др.

В апреле 2013 года Ирина Александровна была назначена главным куратором государственных музеев России. В июле того же года освобождена от должности директора Пушкинского музея, одновременно заняв специально учрежденный для нее пост президента ГМИИ. Полный кавалер ордена "За заслуги перед Отечеством" (1997 - III степень, 2002 - II степень, 2007 - I степень, 2012 - IV степень). Среди ее наград - ордена Октябрьской Революции, Трудового Красного Знамени, Дружбы народов (1980), "За заслуги перед Итальянской Республикой" (2001), Почетного легиона (2007, Франция), Восходящего солнца (2013, Япония) и множество других.