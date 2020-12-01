Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный

10:01

"Ковровскому электромеханическому заводу" (КЭМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), активно участвующему в проектах импортозамещения и локализации производства дорожно-строительной и тракторной техники, удалось полностью локализовать производство флагманского мини-погрузчика АНТ-1000.

КЭМЗ (член Владимирского регионального совета "Союзмаш") планомерно нашел замену импортным комплектующим в России, обеспечив заказами десятки предприятий. Наиболее сложным было освоение производства гидравлической системы мини-погрузчика. КЭМЗ, не найдя качественных отечественных образцов, организовал производство у себя.

Завершился этап локализации внедрением двигателя ММЗ Д-243S2-2778 производства "Минского моторного завода" (Белоруссия) для работы на AНТ-1000. Машина с успехом прошла испытания. Теперь это полностью отечественный продукт.

В период волатильности национальной валюты локализация дает серьезное конкурентное преимущество. Мини-погрузчик также прибавил в мощности. Минские моторы широко известны, потребитель уверен в доступности сервиса и малых эксплуатационных расходах.

Первая партия в 20 единиц новых АНТ-1000 отгружена покупателям. Всего в четвертом квартале планируется более 50 машин. Они разъедутся в разные регионы России.