Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный
10:01 01.12.2020
"Ковровскому электромеханическому заводу" (КЭМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), активно участвующему в проектах импортозамещения и локализации производства дорожно-строительной и тракторной техники, удалось полностью локализовать производство флагманского мини-погрузчика АНТ-1000.
КЭМЗ (член Владимирского регионального совета "Союзмаш") планомерно нашел замену импортным комплектующим в России, обеспечив заказами десятки предприятий. Наиболее сложным было освоение производства гидравлической системы мини-погрузчика. КЭМЗ, не найдя качественных отечественных образцов, организовал производство у себя.
Завершился этап локализации внедрением двигателя ММЗ Д-243S2-2778 производства "Минского моторного завода" (Белоруссия) для работы на AНТ-1000. Машина с успехом прошла испытания. Теперь это полностью отечественный продукт.
В период волатильности национальной валюты локализация дает серьезное конкурентное преимущество. Мини-погрузчик также прибавил в мощности. Минские моторы широко известны, потребитель уверен в доступности сервиса и малых эксплуатационных расходах.
Первая партия в 20 единиц новых АНТ-1000 отгружена покупателям. Всего в четвертом квартале планируется более 50 машин. Они разъедутся в разные регионы России.
НОВОСТИ
- 11:25 01.12.2020
- В фестивале NAUKA 0+ в Красноярске приняли участие 72 тысячи человек
- 11:05 01.12.2020
- Парламент Ирана проголосовал за закон о повышении уровня обогащения урана - ТВ
- 11:00 01.12.2020
- Высказывания Навального в эфире "Эха Москвы" проверяют на наличие призыва к экстремизму - источник
- 10:32 01.12.2020
- ЕСПЧ объединил иски к России Украины и Нидерландов по делу о сбитом «Боинге»
- 10:20 01.12.2020
- Кабмин не выполняет обязательства по обеспечению жильем сирот - Кудрин
- 10:05 01.12.2020
- За 5 лет конфликта в Йемене погибли более 230 тысяч человек
- 10:00 01.12.2020
- Президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни
- 09:32 01.12.2020
- Россиян будут уведомлять об их праве на меры соцподдержки
- 09:20 01.12.2020
- США и Австралия совместно разработают гиперзвуковое оружие
- 09:05 01.12.2020
- В Госдуме резко отреагировали на слова Санду о долге за газ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать