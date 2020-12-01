0
0
181
НОВОСТИ

Мини-погрузчик КЭМЗ АНТ-1000 теперь на 100% отечественный

10:01 01.12.2020

"Ковровскому электромеханическому заводу" (КЭМЗ, входит в холдинг "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех"), активно участвующему в проектах импортозамещения и локализации производства дорожно-строительной и тракторной техники, удалось полностью локализовать производство флагманского мини-погрузчика АНТ-1000.

КЭМЗ (член Владимирского регионального совета "Союзмаш") планомерно нашел замену импортным комплектующим в России, обеспечив заказами десятки предприятий. Наиболее сложным было освоение производства гидравлической системы мини-погрузчика. КЭМЗ, не найдя качественных отечественных образцов, организовал производство у себя.

Завершился этап локализации внедрением двигателя ММЗ Д-243S2-2778 производства "Минского моторного завода" (Белоруссия) для работы на AНТ-1000. Машина с успехом прошла испытания. Теперь это полностью отечественный продукт.

В период волатильности национальной валюты локализация дает серьезное конкурентное преимущество. Мини-погрузчик также прибавил в мощности. Минские моторы широко известны, потребитель уверен в доступности сервиса и малых эксплуатационных расходах.

Первая партия в 20 единиц новых АНТ-1000 отгружена покупателям. Всего в четвертом квартале планируется более 50 машин. Они разъедутся в разные регионы России.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:25 01.12.2020
В фестивале NAUKA 0+ в Красноярске приняли участие 72 тысячи человек
0
13
11:05 01.12.2020
Парламент Ирана проголосовал за закон о повышении уровня обогащения урана - ТВ
0
62
11:00 01.12.2020
Высказывания Навального в эфире "Эха Москвы" проверяют на наличие призыва к экстремизму - источник
0
76
10:32 01.12.2020
ЕСПЧ объединил иски к России Украины и Нидерландов по делу о сбитом «Боинге»
0
125
10:20 01.12.2020
Кабмин не выполняет обязательства по обеспечению жильем сирот - Кудрин
0
133
10:05 01.12.2020
За 5 лет конфликта в Йемене погибли более 230 тысяч человек
0
162
10:00 01.12.2020
Президент ГМИИ им. Пушкина Ирина Антонова умерла на 99-м году жизни
0
198
09:32 01.12.2020
Россиян будут уведомлять об их праве на меры соцподдержки
0
221
09:20 01.12.2020
США и Австралия совместно разработают гиперзвуковое оружие
0
217
09:05 01.12.2020
В Госдуме резко отреагировали на слова Санду о долге за газ
0
257

Возврат к списку