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Высказывания Навального в эфире "Эха Москвы" проверяют на наличие призыва к экстремизму - источник

11:00 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Московские следователи проводят проверку после высказываний блогера Алексея Навального на радиостанции "Эхо Москвы" о свержении конституционного строя в России. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

По словам источника, следствие считает, что утром 27 апреля Навальный, участвуя в прямом эфире программы "Разворот" на радиостанции "Эхо Москвы" призывал к насильственному изменению конституционного строя в РФ. "В связи с данными высказываниями 30 ноября начата проверка на наличие признаков публичных призывов к экстремистской деятельности (ч. 2 ст. 280 УК РФ)", - отметил собеседник агентства.

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