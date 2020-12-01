Парламент Ирана проголосовал за закон о повышении уровня обогащения урана - ТВ

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Меджлис (парламент) Ирана проголосовал во вторник за законопроект, который должен обязать правительство нарастить степень обогащения урана. Об этом сообщает телерадиовещательная корпорация ИРИБ.

Отмечается, что за законопроект проголосовали 248 депутатов из 290. Для вступления закона в силу проект должен быть одобрен Советом стражей конституции Ирана.

Ранее в воскресенье Меджлис проголосовал за ускорение рассмотрения этого законопроекта. Решение было принято на фоне сообщения об убийстве в пятницу физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны.

Законопроект должен обязать правительство производить в год не менее 120 кг урана, обогащенного до 20%. Между тем Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) позволяет Ирану обогащать уран до уровня не более 3,67% в течение 15 лет. Кроме того, власти страны должны будут в течение года ввести в эксплуатацию по одной тысяче дополнительных центрифуг на ядерных объектах в Натанзе и Фордо.

Также закон предусматривает немедленное возвращение к проекту по реконструкции ядерного реактора в Араке, который существовал до подписания ядерной сделки. Согласно СВПД, Тегеран обязался перестроить реактор на тяжелой воде в Араке для проведения ядерных исследований в мирных целях. В рамках договоренностей иранские власти разрушили ядро этого реактора.

27 ноября произошло покушение на Фахризаде, который руководил центром исследований при министерстве обороны страны, в районе города Дамовенд (провинция Тегеран). Позже Минобороны подтвердило, что ученый был ранен и умер в больнице.

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что в убийстве специалиста прослеживается след Израиля. По словам официального представителя комиссии национальной безопасности и внешней политики Меджлиса (парламента) Абольфазля Амуйи, покушение организовано израильскими спецслужбами с возможным привлечением разведок других стран.