Россияне в октябре просрочили автокредиты на 638 млн руб., рост достиг 10% - исследование
11:32 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Объем просроченных автокредитов за октябрь 2020 года по сравнению с сентябрем вырос на 10% до 638 млн рублей, что является максимумом за последние полгода, говорится в исследовании бюро кредитных историй "Эквифакс" и Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА).
"В период кризиса банки сделали ставки на развитие залогового кредитования как наименее высокорискованного. Одновременно с этим рынок наблюдал повышенный спрос самих физических лиц как на автомобили, который был вызван подорожанием транспортных средств от недели к неделе и отчасти отложенным спросом, так и на недвижимость за счет госпрограммы", - говорится в материале.
Основными причинами роста неплатежей в исследовании называются ухудшение материального положения граждан, неумение правильно рассчитать бюджет, поспешное решение взять кредит с высоким средним платежом (10-25 тыс. рублей) и минимальным первоначальном взносом.
В остальных сегментах розничного кредитования наблюдается снижение в общей сложности на 9,6%.
Наиболее резкое сокращение зафиксировано в сегменте кредитных карт - 16%, ипотеки - 8,4%, POS-кредитов - 8,3%, кредитов наличными - 7,2%.
В общей сложности россияне в октябре вышли на просрочку по 858,5 тыс. кредитов на общую сумму 5,8 млрд рублей.
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