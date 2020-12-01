Число заразившихся коронавирусом в России за сутки возросло на 26 402

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 26 402, до 2 322 056. Об этом сообщили журналистам во вторник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении, согласно данным штаба, прирост четыре дня не превышает 1,2%.

Число выписанных за сутки пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 24 763. Всего уже выздоровели 1 803 467 человек. Согласно данным штаба, доля вылечившихся увеличилась с 77,5% до 77,7% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из- за коронавируса в России за сутки возросло на 569 против 368 днем ранее, это максимум начала пандемии. Всего от инфекции умерли 40 464 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 1,74%, следует из данных штаба.