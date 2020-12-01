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В перевозках на остров Русский задействуют десантные катера ТОФ

12:05 01.12.2020 Источник: Интерфакс

Тихоокеанский флот выделил четыре десантных катера для налаживания пассажирского сообщения между Владивостоком и островом Русский, мост на который закрыт больше недели после ледяного дождя, сообщила во вторник пресс-служба флота.

"В частности, для перевозок будет привлечен десантный катер проекта 21820 "Иван Карцов", десантные катера ДК-107, ДК-70 и ДК-57. За один рейс все четыре катера способны перевести более 150 пассажиров", - говорится в сообщении.

Сейчас с городскими властями согласовывается маршрут движения и расписание катеров. Планируется, что уже во вторник начнутся перевозки.

Как сообщалось, из-за прошедшего 19 ноября ледяного шторма мост обледенел, его закрыли 21 ноября. Сейчас уехать с Русского можно только паромом. Мост чистят ото льда, работают промышленные альпинисты, однако дата открытия движения пока неизвестна.

Глава Минвостокразвития Алексей Чекунков ранее сообщил журналистам, что в мировой истории не было случаев обледенения вантовых мостов после ледяного шторма, случай с мостом на остров Русский - уникальный.

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