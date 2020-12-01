Доля водорода в энергобалансе мира к 2050 г. может достигнуть от 7 до 25% - Новак
12:20 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Доля водорода в мировом энергобалансе может существенно вырасти к 2050 году и составить от 7% до 25%, заявил вице-премьер Александр Новак в ходе вступительного слова на Российско-германском сырьевом форуме.
"Особое место в конфигурации энергетики будущего может занять водород. Согласно оценкам экспертов, когда удастся решить проблемы высокой стоимости и преодолеть вызовы, связанные с транспортировкой, доля водорода в энергобалансе может достигнуть от 7% до 25% к 2050 году", - сказал Новак.
По его словам, Россия обладает серьезным потенциалом в области водородной энергетики и располагает значительной ресурсной базой, имеет незагруженные мощности по производству электроэнергии и научные компетенции.
Среди конкурентных преимуществ также географически удобное расположение к основным рынкам сбыта водорода - странам Евросоюза и АТЭС.
Энергетическая стратегия России до 2035 года предусматривает развитие водородной энергетики и вхождение страны в число мировых лидеров по его производству и экспорту.
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