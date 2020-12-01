В Калининградской области в 2021 году будет сформирована мотострелковая дивизия - источник
12:32 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Мотострелковая дивизия будет сформирована в Калининградской области в 2021 году в составе дислоцированного там 11-го армейского корпуса (АК) береговых и сухопутных войск Балтийского флота. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в силовых структурах региона.
"Предусмотрены организационно-штатные мероприятия, после выполнения которых на Западе России будет сформирована новая мотострелковая дивизия в составе 11-го АК", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в состав нового соединения войдут отдельный мотострелковый полк, отдельный танковый полк, отдельная мотострелковая бригада, ранее непосредственно подчинявшиеся штабу 11-го армейского корпуса. Новая дивизия получит полный комплект частей боевого обеспечения, включая артиллерийский полк.
Согласно принятому в ВС РФ штатному расписанию, в составе мотострелковой дивизии должны быть три мотострелковых полка и один танковый полк - всего 10 мотострелковых батальонов и шесть танковых. Ожидается, что в связи с планируемой реорганизацией число танковых и мотострелковых батальонов в составе 11-го АК вырастет на несколько единиц.
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