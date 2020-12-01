После хулиганского полета "Победы" нужны кадровые выводы - Сергей Иванов
13:05 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Руководство "Победы" несет ответственность за хулиганский полет лайнера авиакомпании, за этим должны последовать кадровые выводы, заявил во вторник ТАСС специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
"Я много лет занимаюсь проблемами транспортной отрасли, в том числе авиации, но с такими проявлениями, которые произошли на днях с авиакомпанией "Победа", еще никогда не сталкивался, и надеюсь, больше не столкнусь", - сказал он, напомнив, что о произошедшем подробно и объективно написали СМИ.
"Я считаю произошедшее грубым нарушением норм авиационной безопасности: значительное отклонение от маршрута следования, отказ от рекомендаций и прямой обман диспетчеров, как результат - опоздание с прибытием в пункт назначения, а главное, это риск с присутствием на борту более 100 пассажиров", - подчеркнул Иванов. "Я не прокурор и не следователь, но, как мне доложили, это хулиганство было санкционировано руководством авиакомпании "Победа", - сказал спецпредставитель президента. - Мотивы и так называемые рисунки в небе я оставляю без комментариев. Считаю, что, как минимум, моральная ответственность за случившееся лежит на руководстве компании, и на мой взгляд, должны последовать кадровые выводы".
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