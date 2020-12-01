0
0
190
НОВОСТИ

После хулиганского полета "Победы" нужны кадровые выводы - Сергей Иванов

13:05 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Руководство "Победы" несет ответственность за хулиганский полет лайнера авиакомпании, за этим должны последовать кадровые выводы, заявил во вторник ТАСС специальный представитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"Я много лет занимаюсь проблемами транспортной отрасли, в том числе авиации, но с такими проявлениями, которые произошли на днях с авиакомпанией "Победа", еще никогда не сталкивался, и надеюсь, больше не столкнусь", - сказал он, напомнив, что о произошедшем подробно и объективно написали СМИ.

"Я считаю произошедшее грубым нарушением норм авиационной безопасности: значительное отклонение от маршрута следования, отказ от рекомендаций и прямой обман диспетчеров, как результат - опоздание с прибытием в пункт назначения, а главное, это риск с присутствием на борту более 100 пассажиров", - подчеркнул Иванов. "Я не прокурор и не следователь, но, как мне доложили, это хулиганство было санкционировано руководством авиакомпании "Победа", - сказал спецпредставитель президента. - Мотивы и так называемые рисунки в небе я оставляю без комментариев. Считаю, что, как минимум, моральная ответственность за случившееся лежит на руководстве компании, и на мой взгляд, должны последовать кадровые выводы".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:12 01.12.2020
Причиной смерти Ирины Антоновой стал COVID-19
0
52
14:00 01.12.2020
Вторым после РФ противником НАТО в ближайшие 10 лет станет КНР - доклад о реформе альянса
0
75
13:35 01.12.2020
Зарубежные СМИ обвинили канал НТВ в расизме из-за программы Тиграна Кеосаяна
0
120
13:32 01.12.2020
Улюкаев добросовестно трудится в колонии библиотекарем - глава ФСИН
0
111
13:20 01.12.2020
Путин не принимает свои решения в противовес оппозиционным силам - Песков
0
137
13:00 01.12.2020
Главы РФ и Турции одобрили идею коридора между Нахичеванью и западом Азербайджана - Алиев
0
180
12:32 01.12.2020
В Калининградской области в 2021 году будет сформирована мотострелковая дивизия - источник
0
212
12:20 01.12.2020
Доля водорода в энергобалансе мира к 2050 г. может достигнуть от 7 до 25% - Новак
0
201
12:05 01.12.2020
В перевозках на остров Русский задействуют десантные катера ТОФ
0
219
12:00 01.12.2020
Михаила Ефремова после карантина перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области
0
221

Возврат к списку