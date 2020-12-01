0
0
138
НОВОСТИ

Путин не принимает свои решения в противовес оппозиционным силам - Песков

13:20 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не принимает решения в противовес оппозиционным силам. Об этом заявил журналистам во вторник пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Эти позиции не учитываются", - сказал он, отвечая на вопрос, принимает ли президент решения в противовес тем или иным оппозиционным силам.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

Новости

14:12 01.12.2020
Причиной смерти Ирины Антоновой стал COVID-19
0
52
14:00 01.12.2020
Вторым после РФ противником НАТО в ближайшие 10 лет станет КНР - доклад о реформе альянса
0
75
13:35 01.12.2020
Зарубежные СМИ обвинили канал НТВ в расизме из-за программы Тиграна Кеосаяна
0
120
13:32 01.12.2020
Улюкаев добросовестно трудится в колонии библиотекарем - глава ФСИН
0
111
13:05 01.12.2020
После хулиганского полета "Победы" нужны кадровые выводы - Сергей Иванов
0
189
13:00 01.12.2020
Главы РФ и Турции одобрили идею коридора между Нахичеванью и западом Азербайджана - Алиев
0
180
12:32 01.12.2020
В Калининградской области в 2021 году будет сформирована мотострелковая дивизия - источник
0
212
12:20 01.12.2020
Доля водорода в энергобалансе мира к 2050 г. может достигнуть от 7 до 25% - Новак
0
201
12:05 01.12.2020
В перевозках на остров Русский задействуют десантные катера ТОФ
0
219
12:00 01.12.2020
Михаила Ефремова после карантина перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области
0
221

Возврат к списку