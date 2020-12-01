Путин не принимает свои решения в противовес оппозиционным силам - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не принимает решения в противовес оппозиционным силам. Об этом заявил журналистам во вторник пресс- секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Эти позиции не учитываются", - сказал он, отвечая на вопрос, принимает ли президент решения в противовес тем или иным оппозиционным силам.