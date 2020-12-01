Вторым после РФ противником НАТО в ближайшие 10 лет станет КНР - доклад о реформе альянса
14:00 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперты НАТО подготовили доклад о необходимости срочного реформирования альянса "НАТО-2030: Единство в новой эре", согласно которому Китай в ближайшие 10 лет станет вторым после России противником военного союза, и для противодействия ему необходимо создать ряд специализированных структур. Об этом сообщил ТАСС во вторник дипломатический источник в Брюсселе.
"Согласно докладу "НАТО-2030", который генсек Йенс Столтенберг представит на видеоконференции глав МИД альянса во вторник, помимо ответа на традиционные угрозы (имеется в виду сдерживание России и гуманитарные интервенции - прим. ТАСС), в новом десятилетии альянс должен сосредоточиться на противодействии вызовам, исходящим от Китая. Доклад рекомендует создание специальных структур, задачей которых должно стать гарантирование технического доминирования стан НАТО над Китаем и защита государств альянса от установления Китаем экономического контроля над стратегическими секторами их экономик", - отметил собеседник агентства.
НОВОСТИ
- 14:12 01.12.2020
- Причиной смерти Ирины Антоновой стал COVID-19
- 13:35 01.12.2020
- Зарубежные СМИ обвинили канал НТВ в расизме из-за программы Тиграна Кеосаяна
- 13:32 01.12.2020
- Улюкаев добросовестно трудится в колонии библиотекарем - глава ФСИН
- 13:20 01.12.2020
- Путин не принимает свои решения в противовес оппозиционным силам - Песков
- 13:05 01.12.2020
- После хулиганского полета "Победы" нужны кадровые выводы - Сергей Иванов
- 13:00 01.12.2020
- Главы РФ и Турции одобрили идею коридора между Нахичеванью и западом Азербайджана - Алиев
- 12:32 01.12.2020
- В Калининградской области в 2021 году будет сформирована мотострелковая дивизия - источник
- 12:20 01.12.2020
- Доля водорода в энергобалансе мира к 2050 г. может достигнуть от 7 до 25% - Новак
- 12:05 01.12.2020
- В перевозках на остров Русский задействуют десантные катера ТОФ
- 12:00 01.12.2020
- Михаила Ефремова после карантина перевели из СИЗО в колонию в Белгородской области
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать