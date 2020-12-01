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Вторым после РФ противником НАТО в ближайшие 10 лет станет КНР - доклад о реформе альянса

14:00 01.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты НАТО подготовили доклад о необходимости срочного реформирования альянса "НАТО-2030: Единство в новой эре", согласно которому Китай в ближайшие 10 лет станет вторым после России противником военного союза, и для противодействия ему необходимо создать ряд специализированных структур. Об этом сообщил ТАСС во вторник дипломатический источник в Брюсселе.

"Согласно докладу "НАТО-2030", который генсек Йенс Столтенберг представит на видеоконференции глав МИД альянса во вторник, помимо ответа на традиционные угрозы (имеется в виду сдерживание России и гуманитарные интервенции - прим. ТАСС), в новом десятилетии альянс должен сосредоточиться на противодействии вызовам, исходящим от Китая. Доклад рекомендует создание специальных структур, задачей которых должно стать гарантирование технического доминирования стан НАТО над Китаем и защита государств альянса от установления Китаем экономического контроля над стратегическими секторами их экономик", - отметил собеседник агентства.

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