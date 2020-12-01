Метрополитен в Вашингтоне предлагается в целях экономии закрывать на выходные - СМИ

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Оператор метрополитена американской столицы, компания "Метро", предлагает в целях экономии средств прекратить перевозки пассажиров по выходным дням, закрыть 19 станций и вдвое сократить свои автобусные маршруты. Эти предложения, как сообщила в понедельник газета "Вашингтон пост", изложены в подготовленном компанией проекте бюджета на будущий финансовый год.

Необходимость этих мер главный управляющий "Метро" Пол Уидефелд объяснил значительными финансовыми потерями, которые компания понесла из-за пандемии нового коронавируса. Предлагаемые ограничения, пояснил он, позволят сократить на $500 млн планируемые на будущий год операционные расходы. Компания также намерена избавиться от части своего имущества и сократить персонал, а также отказаться от повышений заработной платы сотрудников, чтобы свести к минимуму возможные сокращения рабочих мест.

По его словам, помимо отказа от работы метрополитена по выходным придется пойти и на увеличение - до 30 минут - времени ожидания метропоездов по будням. Предлагается также завершать работу метро на два часа ранее, в 21:00, и закрыть около 20% станций. Все эти меры совет управляющих "Метро" планирует рассмотреть в ближайшую пятницу прежде, чем вынести их на общественное обсуждение. Голосование по проекту бюджета запланировано, по данным газеты, на март.

Уидефелд дал понять, что указанные меры можно будет смягчить, если Конгресс США примет программу оказания помощи транспортным агентствам в будущем году, но полностью от них оказаться не представляется возможным. И это еще не худший вариант, пояснил он. "Я не думаю, что это наихудший сценарий. Ситуация такова, что наихудшим сценарием было бы, если пассажиропоток останется в будущем на нынешнем уровне. Мы исходим из того, что он будет расти", - сказал управляющий "Метро".

На прошлой неделе, по данным "Вашингтон пост", объем пассажирских автобусных перевозок, осуществляемых в американской столице компанией Metrobus, сократился из-за пандемии наполовину, железнодорожных - на 77-86%.