Первый человек на Марсе высадится через шесть лет - Илон Маск
08:00 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американский предприниматель Илон Маск, который является руководителем компаний Tesla ("Тесла") и SpaceX ("Спейс-экс"), заявил, что первый человек может быть доставлен на Марс уже через шесть лет. Своим мнением он поделился во вторник во время церемонии вручения премии Аксель-Шпринген, которую присуждает одноименный медиаконцерн авторам инновационных идей, оказывающим влияние на общество.
"Я уверен, что через шесть лет с настоящего момента", - сказал Маск, отвечая на вопрос, когда люди получат возможность высадиться на Марсе. Трансляция его выступления велась на сайте премии.
Он также отметил, что при благоприятных условиях первый человек сможет оказаться там уже через четыре года. "Мы попытаемся отправить туда корабль без команды через два года", - добавил Маск.
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