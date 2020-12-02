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НОВОСТИ

В Афганистане расследуют подрыв автомобиля посольства России

07:40 02.12.2020 Источник: НГ-Online

В Кабуле началось расследование вчерашнего инцидента с подрывом автомобиля посольства России в Афганистане. Об этом «НГ» сообщил пресс-атташе российской дипломатической миссии Никита Ищенко. «Автомобиль посольства РФ получил значительные повреждения, - сказал господин Ищенко. – В настоящий момент проводится расследование, был ли теракт направлен против российского дипломатического персонала».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала подрыв посольского автомобиля в Кабуле: «1 декабря во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию».

По предварительной оценке, объектом террористической атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап афганских национальных сил безопасности с военнослужащими. Однако, по мнению госпожи Захаровой, «нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан». «Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в Исламской Республике Афганистана», - заявила представитель МИД РФ.

Андрей Серенко

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