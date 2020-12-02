При победе оппозиции на парламентских выборах Мадуро готов уйти в отставку
08:10 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов уйти в отставку, если представители венесуэльской оппозиции одержат победу на парламентских выборах, которые намечены на 6 декабря.
"Если победит оппозиция, то я уйду с поста президента", - сказал Мадуро во вторник во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению. Президент Боливарианской Республики добавил, что его судьба находится в руках венесуэльцев.
Ситуация в Венесуэле резко обострилась после того, как 23 января 2019 года лидер оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента за два дня до этого аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство членов Евросоюза. Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипломатических отношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сирия и Турция.
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