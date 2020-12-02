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НОВОСТИ

Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом

10:05 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что у него положительный тест на коронавирус. По его словам, болезнь "пока проходит сносно".

"Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!" - написал Кудрин в "Твиттере".

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