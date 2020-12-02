Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом
10:05 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин сообщил, что у него положительный тест на коронавирус. По его словам, болезнь "пока проходит сносно".
"Зацепило и меня: положительный тест на ковид. Пока проходит сносно, самоизолируюсь и лечусь. Берегите себя!" - написал Кудрин в "Твиттере".
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