Турбизнес попросил у правительства денег
10:20 02.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Турбизнес попросил у правительства денег на зарплаты. Речь идёт о субсидиях, равных минимальному размеру оплату труда — это 12 130 рублей.
Руководители отраслевых объединений заявили, что государственная помощь им необходима до весны 2021 года. Как пишет ТАСС, обращение направлено премьеру Михаилу Мишустину, руководителю Минэкономразвития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.
Согласно данным Ростуризма, российская индустрия ежеквартально несёт убытки в 4 млрд долларов. Говорит Москва
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