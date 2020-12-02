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НОВОСТИ

Турбизнес попросил у правительства денег

10:20 02.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Турбизнес попросил у правительства денег на зарплаты. Речь идёт о субсидиях, равных минимальному размеру оплату труда — это 12 130 рублей.

Руководители отраслевых объединений заявили, что государственная помощь им необходима до весны 2021 года. Как пишет ТАСС, обращение направлено премьеру Михаилу Мишустину, руководителю Минэкономразвития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой.

Согласно данным Ростуризма, российская индустрия ежеквартально несёт убытки в 4 млрд долларов.  Говорит Москва

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