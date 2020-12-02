В России выявили 25 345 заразившихся коронавирусом за сутки
11:00 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 345, что стало минимумом с 25 ноября. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В общей сложности в стране с начала пандемии выявили 2 347 401 случай заражения.
Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 882. Всего уже выздоровели 1 830 349 человек. Согласно данным штаба, число выписанных за сутки пациентов превысило количество заразившихся. Доля выздоровевших возросла до 78%.
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 589 против 569 днем ранее, это максимумом с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 41 053 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,75%, следует из данных штаба.
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