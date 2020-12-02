0
0
89
НОВОСТИ

В России выявили 25 345 заразившихся коронавирусом за сутки

11:00 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России за сутки возросло на 25 345, что стало минимумом с 25 ноября. Об этом сообщили журналистам в среду в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В общей сложности в стране с начала пандемии выявили 2 347 401 случай заражения.

Число выписанных пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 26 882. Всего уже выздоровели 1 830 349 человек. Согласно данным штаба, число выписанных за сутки пациентов превысило количество заразившихся. Доля выздоровевших возросла до 78%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 589 против 569 днем ранее, это максимумом с начала пандемии. Всего от инфекции умерли 41 053 пациента. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) выросла до уровня 1,75%, следует из данных штаба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:32 02.12.2020
В РФ предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев
0
52
11:20 02.12.2020
Совфед одобрил закон о Государственном совете РФ
0
76
11:05 02.12.2020
Байден пока не намерен что-либо менять в политике Трампа в отношении Китая
0
117
10:32 02.12.2020
Назарбаев заявил, что столицу Казахстана переносить не будут
0
183
10:20 02.12.2020
Турбизнес попросил у правительства денег
0
170
10:05 02.12.2020
Кудрин сообщил, что заразился коронавирусом
0
171
10:00 02.12.2020
В Германии создадут фонд защиты климата для обхода санкций против «Северного потока-2» - Bild
0
199
09:32 02.12.2020
Более 40 млн человек в мире являются жертвами современных форм рабства - ООН
0
224
09:20 02.12.2020
Трамп намерен заблокировать военный бюджет с упоминанием освобождения соцсетей от санкций
0
239
09:05 02.12.2020
Глава Приднестровья отреагировал на предложение Санду о выводе миротворцев
0
296

Возврат к списку