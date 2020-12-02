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НОВОСТИ

Совфед одобрил закон о Государственном совете РФ

11:20 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в среду закон о Государственном совете РФ, определяющий его место в системе органов публичной власти, статус, порядок формирования и деятельности.

Согласно закону, Госсовет - это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально- экономического развития страны.

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