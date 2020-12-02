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НОВОСТИ

В РФ предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев

11:32 02.12.2020 Источник: Известия

Общественная палата предлагает запретить суррогатное материнство для иностранцев, а также для одиноких граждан России. В ОП уже подготовили проект резолюции по этому вопросу. В числе прочих предложений запрет на коммерческую рекламу ЭКО. 8 декабря состоится заседание ОП с представителями Госдумы, детскими омбудсменами и профильными врачами. По информации «Известий», после принятия резолюции подготовкой поправок будет заниматься группа депутатов во главе с Николаем Земцовым.

Опрошенные  эксперты считают, что суррогатное материнство в России давно нуждается в дополнительном регулировании. Особенно после случаев гибели младенцев, рожденных сурмамами, и ареста врачей по статье о торговле людьми. Но к вопросу надо подходить с осторожностью, чтобы не допустить упадка отрасли и не лишить страну статуса лидера в медицинском туризме.  

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