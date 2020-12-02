В РФ предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев
11:32 02.12.2020 Источник: Известия
Опрошенные эксперты считают, что суррогатное материнство в России давно нуждается в дополнительном регулировании. Особенно после случаев гибели младенцев, рожденных сурмамами, и ареста врачей по статье о торговле людьми. Но к вопросу надо подходить с осторожностью, чтобы не допустить упадка отрасли и не лишить страну статуса лидера в медицинском туризме.
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