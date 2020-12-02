Китай заинтересован в увеличении импорта из России - премьер Госсовета КНР
12:00 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китай обладает большим и развивающимся рынком и заинтересован в увеличении импорта российской продукции. Об этом в среду заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на проходящей в режиме видеоконференции 25-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.
"Мы по-прежнему видим огромным потенциал торгового сотрудничества [РФ и КНР]. Китай - крупнейшая развивающаяся страна, у нас огромный, растущий рынок. Мы заинтересованы в увеличении импорта российской продукции в Китай", - сказал он.
НОВОСТИ
- 13:20 02.12.2020
- Центры управления регионом созданы во всех субъектах РФ - Чернышенко
- 13:13 02.12.2020
- Сбер будет развивать зеленые проекты по восьми направлениям, рассказал первый зампред правления Александр Ведяхин
- 13:05 02.12.2020
- В Азербайджане 10 ноября будет отмечаться День Победы
- 13:00 02.12.2020
- Армения пережила сложный период истории, но решения по Карабаху были необходимы - Путин
- 12:20 02.12.2020
- Средняя сумма ипотечных кредитов в РФ в октябре достигла рекордных 2,75 млн руб. - НБКИ
- 12:05 02.12.2020
- Белгородская область первой среди регионов РФ объявила 31 декабря выходным днем
- 11:32 02.12.2020
- В РФ предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев
- 11:20 02.12.2020
- Совфед одобрил закон о Государственном совете РФ
- 11:05 02.12.2020
- Байден пока не намерен что-либо менять в политике Трампа в отношении Китая
- 11:00 02.12.2020
- В России выявили 25 345 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать