Китай заинтересован в увеличении импорта из России - премьер Госсовета КНР

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай обладает большим и развивающимся рынком и заинтересован в увеличении импорта российской продукции. Об этом в среду заявил премьер Госсовета КНР Ли Кэцян на проходящей в режиме видеоконференции 25-й регулярной встрече глав правительств России и Китая.

"Мы по-прежнему видим огромным потенциал торгового сотрудничества [РФ и КНР]. Китай - крупнейшая развивающаяся страна, у нас огромный, растущий рынок. Мы заинтересованы в увеличении импорта российской продукции в Китай", - сказал он.