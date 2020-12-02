В Пуэрто-Рико рухнул 305-метровый телескоп
12:32 02.12.2020 Источник: РОСБАЛТ
В Пуэрто-Рико разрушилась астрономическая обсерватория «Аресибо», которая являлась одной из самых крупных в мире. Как сообщает пресс-служба Национального научного фонда США, в обсерватории рухнул 305-метровый телескоп.
Обрушение инструментальной платформы телескопа повредило антенну и окружающие объекты. Пострадавших в результате аварии нет, эксперты оценивают ущерб и возможную экологическую угрозу.
Разрушение конструкции телескопа началось в августе текущего года: оборвался один из вспомогательных тросов, удерживавших телескоп. Трос пробил дыру в антенне. Затем оборвался один из главных тросов платформы. Специалисты пришли к выводу, что ремонт невозможен, поскольку конструкция стала слишком неустойчивой и может представлять угрозу для рабочих. Работа обсерватории была полностью остановлена к 20 ноября. Росбалт
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