В Пуэрто-Рико рухнул 305-метровый телескоп

12:32 Источник: РОСБАЛТ

В Пуэрто-Рико разрушилась астрономическая обсерватория «Аресибо», которая являлась одной из самых крупных в мире. Как сообщает пресс-служба Национального научного фонда США, в обсерватории рухнул 305-метровый телескоп.

Обрушение инструментальной платформы телескопа повредило антенну и окружающие объекты. Пострадавших в результате аварии нет, эксперты оценивают ущерб и возможную экологическую угрозу.

Разрушение конструкции телескопа началось в августе текущего года: оборвался один из вспомогательных тросов, удерживавших телескоп. Трос пробил дыру в антенне. Затем оборвался один из главных тросов платформы. Специалисты пришли к выводу, что ремонт невозможен, поскольку конструкция стала слишком неустойчивой и может представлять угрозу для рабочих. Работа обсерватории была полностью остановлена к 20 ноября. Росбалт