Армения пережила сложный период истории, но решения по Карабаху были необходимы - Путин
13:00 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Армения и ее народ пережили сложный период в своей истории, но по Карабаху были приняты необходимые решения. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в среду на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.
"Действительно, Армения и армянский народ пережили очень сложный период сейчас в своей истории, и руководство Армении, председатель правительства Армении, премьер- министр вынужден был принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения", - констатировал Путин.
НОВОСТИ
- 13:20 02.12.2020
- Центры управления регионом созданы во всех субъектах РФ - Чернышенко
- 13:13 02.12.2020
- Сбер будет развивать зеленые проекты по восьми направлениям, рассказал первый зампред правления Александр Ведяхин
- 13:05 02.12.2020
- В Азербайджане 10 ноября будет отмечаться День Победы
- 12:20 02.12.2020
- Средняя сумма ипотечных кредитов в РФ в октябре достигла рекордных 2,75 млн руб. - НБКИ
- 12:05 02.12.2020
- Белгородская область первой среди регионов РФ объявила 31 декабря выходным днем
- 12:00 02.12.2020
- Китай заинтересован в увеличении импорта из России - премьер Госсовета КНР
- 11:32 02.12.2020
- В РФ предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев
- 11:20 02.12.2020
- Совфед одобрил закон о Государственном совете РФ
- 11:05 02.12.2020
- Байден пока не намерен что-либо менять в политике Трампа в отношении Китая
- 11:00 02.12.2020
- В России выявили 25 345 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать