Армения пережила сложный период истории, но решения по Карабаху были необходимы - Путин

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Армения и ее народ пережили сложный период в своей истории, но по Карабаху были приняты необходимые решения. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин в среду на сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ.

"Действительно, Армения и армянский народ пережили очень сложный период сейчас в своей истории, и руководство Армении, председатель правительства Армении, премьер- министр вынужден был принять очень сложные, но необходимые для народа Армении решения", - констатировал Путин.