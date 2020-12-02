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НОВОСТИ

В Азербайджане 10 ноября будет отмечаться День Победы

13:05 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду распоряжение об учреждении Дня Победы, он будет отмечаться ежегодно 10 ноября, в день, когда завершились военные действия в Нагорном Карабахе.

"Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября в Азербайджанской Республике как День Победы", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.

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