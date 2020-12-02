В Азербайджане 10 ноября будет отмечаться День Победы
13:05 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду распоряжение об учреждении Дня Победы, он будет отмечаться ежегодно 10 ноября, в день, когда завершились военные действия в Нагорном Карабахе.
"Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября в Азербайджанской Республике как День Победы", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.
НОВОСТИ
- 13:20 02.12.2020
- Центры управления регионом созданы во всех субъектах РФ - Чернышенко
- 13:13 02.12.2020
- Сбер будет развивать зеленые проекты по восьми направлениям, рассказал первый зампред правления Александр Ведяхин
- 13:00 02.12.2020
- Армения пережила сложный период истории, но решения по Карабаху были необходимы - Путин
- 12:20 02.12.2020
- Средняя сумма ипотечных кредитов в РФ в октябре достигла рекордных 2,75 млн руб. - НБКИ
- 12:05 02.12.2020
- Белгородская область первой среди регионов РФ объявила 31 декабря выходным днем
- 12:00 02.12.2020
- Китай заинтересован в увеличении импорта из России - премьер Госсовета КНР
- 11:32 02.12.2020
- В РФ предложили запретить суррогатное материнство для иностранцев
- 11:20 02.12.2020
- Совфед одобрил закон о Государственном совете РФ
- 11:05 02.12.2020
- Байден пока не намерен что-либо менять в политике Трампа в отношении Китая
- 11:00 02.12.2020
- В России выявили 25 345 заразившихся коронавирусом за сутки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать