В Азербайджане 10 ноября будет отмечаться День Победы

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал в среду распоряжение об учреждении Дня Победы, он будет отмечаться ежегодно 10 ноября, в день, когда завершились военные действия в Нагорном Карабахе.

"Ежегодно торжественно отмечать 10 ноября в Азербайджанской Республике как День Победы", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.