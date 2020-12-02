Центры управления регионом созданы во всех субъектах РФ - Чернышенко
13:20 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Центры управления регионом (ЦУР) созданы во всех субъектах РФ. Об этом ТАСС сообщил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Проведена колоссальная работа - ЦУРы созданы во всех регионах, это действительно флагманский проект по взаимодействию с гражданами. Сейчас главное удержать набранную скорость и войти на новый этап с теми же мощностями, а главное увеличить в регионах оперативность реагирования на обращения граждан. На основе этих данных в дальнейшем будут приниматься управленческие решения, с учетом социального запроса", - сообщил он.
ЦУР - единый пункт мониторинга, в который будут поступать и оперативно отрабатываться проблемные вопросы жителей по всем направлениям, связанным с жизнью региона, формироваться аналитические материалы, характеризующие социально-экономическую ситуацию в области, и вырабатываться предложения по дальнейшему развитию.
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