К экзаменам на права, возможно, будут допускать с 16 лет

14:32 Источник: РБК

МВД прописало в проекте нового административного регламента проведения экзаменов на водительское удостоверение допуск к их сдаче с 16 лет. Новый документ размещен на портале проектов нормативных актов. Сейчас экзамен можно сдать в 17, а начать водить машину— с 18 лет.

В части проекта регламента о предоставлении госуслуги по выдаче водительских прав говорится, что, если «заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет», должно быть предоставлено письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу водительского удостоверения.