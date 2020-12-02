К экзаменам на права, возможно, будут допускать с 16 лет
14:32 02.12.2020 Источник: РБК
МВД прописало в проекте нового административного регламента проведения экзаменов на водительское удостоверение допуск к их сдаче с 16 лет. Новый документ размещен на портале проектов нормативных актов. Сейчас экзамен можно сдать в 17, а начать водить машину— с 18 лет.
В части проекта регламента о предоставлении госуслуги по выдаче водительских прав говорится, что, если «заявителем является лицо в возрасте от 16 до 18 лет», должно быть предоставлено письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего кандидата в водители на сдачу им экзамена и выдачу водительского удостоверения.
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