Андрей Воробьёв: «Главная задача цифры – делать жизнь людей комфортнее, а работу бизнеса проще»

14:40

Заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко провел совещание по подведению итогов исполнения поручений президента по организации центров управления регионами (ЦУРов), а также по определению руководителей цифровой трансформации (РЦТ) в каждом субъекте РФ до 1 декабря 2020 года.

В совещании в формате видеоконференцсвязи приняли участие министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, губернатор Московской области Андрей Воробьёв, руководитель АНО «Диалог» Алексей Гореславский, академический директор Центра подготовки руководителей цифровой трансформации РАНХиГС Мария Шклярук, а также РЦТ федеральных органов власти и РЦТ в субъектах РФ.

Дмитрий Чернышенко отметил большую работу, проведенную по созданию во всех субъектах центров управления регионов. «Проведена колоссальная работа – ЦУРы созданы во всех регионах, это действительно флагманский проект по взаимодействию с гражданами. Сейчас главное удержать набранную скорость и войти на новый этап с теми же мощностями, а главное увеличить в регионах оперативность реагирования на обращения граждан. На основе этих данных в дальнейшем будут приниматься управленческие решения, с учетом социального запроса», – сообщил вице-премьер.

Он добавил, что в ближайшее время состоится серия обучающих семинаров для сотрудников и руководителей ЦУРов. Ответственные за цифровую трансформацию также будут активно подключены к этому вопросу.

Руководитель АНО «Диалог» Алексей Гореславский поблагодарил региональные власти и всех участников процесса за высокую вовлеченность. Реализовать столь непростую задачу получилось благодаря активному включению регионов в процесс и поддержке правительства Российской Федерации.

Как доложил на совещании Максут Шадаев, все 85 субъектов предоставили сведения о назначении руководителей цифровой трансформации. Министр также отметил, что завершается процесс назначения ответственных за цифровую трансформацию непосредственно в органах власти региона.

Дмитрий Чернышенко сообщил, что доклад о выполнении поручения направлен президенту. Он поблагодарил всех за оперативное включение в процесс, поздравил РЦТ с назначением и призвал как можно быстрее наладить совместную работу руководителей цифровой трансформации регионов и их коллег из федеральных органов власти. Лидеры цифровизации в федеральных органа власти приступили к работе около года назад. Решение об их назначении было одним из первых поручений премьера Михаил Мишустина новому составу кабинета министров.

«Президентом озвучена национальная цель – о цифровой трансформации до 2030 года. Поэтому руководитель цифровой трансформации – ключевая должность в системе современного государственного управления. Во всех субъектах назначены руководители. Многие из них уже включились в работу, в том числе помогают запустить в своих регионах единый номер по ковид 122. Где-то еще только предстоит наладить работу и взять нужный темп. Сегодня главное организовать взаимодействие федеральных и региональных РЦТ для обмена опытом и масштабирования лучших практик по всей стране», – отметил вице-премьер.

Дмитрий Чернышенко сообщил о создании в ближайшее время рейтинговой системы оценки результатов деятельности руководителей цифровой трансформации в зависимости от уровня внедрения передовых технологий в регионе, а также работы ЦУРов по качеству и срокам реагирования на обращения граждан.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поделился с РЦТ передовыми практиками, внедренными в его субъекте.

«Главная задача цифры – делать жизнь людей комфортнее, а работу бизнеса проще. Внедряя цифровые решения в Подмосковье, мы смотрим в первую очередь, насколько они удобны и позволяют экономить ресурсы и время. В регионе предоставляются более 450 государственных и муниципальных услуг и почти 200 из них оцифрованы. Каждую рабочую неделю мы начинаем с анализа обращений жителей, которые поступают через Центр управления регионом. Это позволило сократить количество жалоб в 2,3 раза – с 3,5 млн в 2018-м до 1,5 млн в 2019-м. За 11 месяцев этого года их только 850 тыс.», – сообщил Андрей Воробьёв.

Он добавил, что для организации эффективной работы необходим контроль, персональная ответственность на всех уровнях – от губернатора и профильных заместителей до конкретного исполнителя. Губернатор согласился, что хорошей мотивацией работы чиновников в Московской области является рейтинг качества отработки обращений жителей.

Опытом работы РЦТ на уровне региона также поделились коллеги из Ульяновской и Калужской областей.

В ходе совещания отмечалось, что приоритетными направлениями по проведению цифровизации в субъектах и на уровне федеральных органов власти определены социально-значимые отрасли, в которых фиксируется высокая потребность в электронных услугах. Речь идет о сферах образования, здравоохранения, городской среде, транспорте и логистике, а также государственном управлении.

Основные задачи для РЦТ – это перевод госуслуг в электронный вид, цифровизация контрольно-надзорной деятельности, развитие платформы обратной связи и ЦУРов, эффективное управление регионом на основе полученных данных.