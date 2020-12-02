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Неизвестный угрожал артистам Мариинского театра в Петербурге минированием и кислотой

15:00 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Неизвестный отправил в адрес Мариинского театра в Санкт-Петербурге несколько сообщений с угрозами о том, что здание театра якобы заминировано, а его артистов обольют кислотой, сообщил ТАСС источник в экстренных службах.

"В адрес театра были направлены письма по электронной почте с угрозами применения кислоты в отношении артистов, а также о взрывных устройствах в здании театра", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в театр поступило девять таких сообщений. Сотрудники экстренных служб провели проверку здания театра, опасных предметов обнаружено не было. Личность отправителя, который рассылал сообщения с угрозами, устанавливается.

В пресс-службе театра ТАСС рассказали, что в соответствии с установленным регламентом, театр "незамедлительно сообщил в правоохранительные органы о получении нескольких анонимных писем", после чего "были оперативно проведены мероприятия по дополнительной проверке зданий театра, которые не выявили угроз". В учреждении добавили, что в настоящее время Мариинский театр работает в штатном режиме, готовится к приему зрителей на вечерние спектакли.

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