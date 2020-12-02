ЕС хочет помощи Байдена в противодействии РФ и смене власти в Белоруссии - Еврокомиссия
15:12 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Евросоюз будет искать сотрудничества с США для продвижения западной демократии в мире, а также противодействия России и поддержке передачи власти в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе по итогам заседания ЕК по отношениям между ЕС и США после американских выборов.
"Трансатлантическое сотрудничество в отношении РФ останется ключевым, в частности, в том, что касается соблюдения международного права. Это включает в себя защиту территориальной целостности и энергобезопасности наших восточных партнеров, - отмечается в нем. - Украина является приоритетным партнером, где поддержка США жизненно важна для укрепления безопасности и совместной амбициозной программы реформ. В Белоруссии мы готовы активизировать поддержку мирной демократической передачи власти".
Кроме того, "ЕС и США разделяют фундаментальный интерес к укреплению демократии во всем мире", говорится в документе. "Мы приветствуем предложение избранного президента [Джозефа] Байдена о проведении саммита по демократии, в то время когда пандемия привела к тому, что демократия, свободы и ценности оказались под большим давлением", - подчеркивает ЕК.
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