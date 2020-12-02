0
0
138
НОВОСТИ

ЕС хочет помощи Байдена в противодействии РФ и смене власти в Белоруссии - Еврокомиссия

15:12 02.12.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз будет искать сотрудничества с США для продвижения западной демократии в мире, а также противодействия России и поддержке передачи власти в Белоруссии. Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии (ЕК), распространенном в среду в Брюсселе по итогам заседания ЕК по отношениям между ЕС и США после американских выборов.

"Трансатлантическое сотрудничество в отношении РФ останется ключевым, в частности, в том, что касается соблюдения международного права. Это включает в себя защиту территориальной целостности и энергобезопасности наших восточных партнеров, - отмечается в нем. - Украина является приоритетным партнером, где поддержка США жизненно важна для укрепления безопасности и совместной амбициозной программы реформ. В Белоруссии мы готовы активизировать поддержку мирной демократической передачи власти".

Кроме того, "ЕС и США разделяют фундаментальный интерес к укреплению демократии во всем мире", говорится в документе. "Мы приветствуем предложение избранного президента [Джозефа] Байдена о проведении саммита по демократии, в то время когда пандемия привела к тому, что демократия, свободы и ценности оказались под большим давлением", - подчеркивает ЕК.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

16:12 02.12.2020
Правозащитники обратились в Минюст с просьбой декриминализовать участие в мирных несогласованных митингах
0
41
16:00 02.12.2020
ЕС согласовал аналогичный акту Магнитского санкционный режим - источник
0
69
15:54 02.12.2020
Депутат МГД Артемьев: Развитие транспортных систем Москвы входит в число приоритетов бюджета на 2021 год
0
65
15:51 02.12.2020
Собянин открыл реанимационное отделение резервного госпиталя на ВДНХ
0
73
15:32 02.12.2020
Минобороны Турции сообщило о строительстве совместного с РФ центра по Нагорному Карабаху
0
120
15:00 02.12.2020
Неизвестный угрожал артистам Мариинского театра в Петербурге минированием и кислотой
0
148
14:40 02.12.2020
Андрей Воробьёв: «Главная задача цифры – делать жизнь людей комфортнее, а работу бизнеса проще»
0
154
14:32 02.12.2020
К экзаменам на права, возможно, будут допускать с 16 лет
0
181
14:12 02.12.2020
Глава СВР назвал Менделеева одним из самых известных агентов российской разведки
0
258
14:00 02.12.2020
Хуснуллин допустил снижение ставки по ипотеке в России до 4-5% по примеру других стран
0
238

Возврат к списку