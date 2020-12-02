Минобороны Турции сообщило о строительстве совместного с РФ центра по Нагорному Карабаху

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сообщил в среду, что в настоящее время ведутся работы по строительству турецко-российского наблюдательного центра по мониторингу за ситуацией в Нагорном Карабахе.

"Сейчас идет строительство совместного центра, [военные] приступят к своим обязанностям в ближайшее время. Нести службу в нем будут турецкие и российские офицеры, в том числе генералы. Они будут сотрудничать для поддержания постоянного режима прекращения огня", - приводит его слова Анатолийское агентство.