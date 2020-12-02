ЕС согласовал аналогичный акту Магнитского санкционный режим - источник

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Страны Евросоюза согласовали аналогичный американскому акту Магнитского европейский санкционный режим, в рамках которого Брюссель будет вводить ограничительные меры в отношении ответственных, по мнению сообщества, за нарушения в области прав человека в любой стране мира. Об этом корр. ТАСС сообщил в среду дипломатический источник в делегации одной из европейских стран в Совете ЕС.

"Принципиальное решение по введению санкционного режима в отношении серьезных нарушений и злоупотреблений в области прав человека принято. Послы ЕС сегодня примут формальное решение без обсуждения", - сказал он.