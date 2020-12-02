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Российский космонавт счел поспешным заявление Маска о высадке человека на Марс через 6 лет

16:32 02.12.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Российский космонавт опроверг слова Маска о высадке на Марсе через шесть лет. Ранее американский бизнесмен выступил с заявлением о полёте в космос.

Илон Маск сказал, что люди смогут посетить красную планету в ближайшем будущем. Своим мнением глава SpaceX поделился на церемонии вручения премии Axel Springer.

Лётчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко заявил радиостанции «Говорит Москва», что в мире ещё нет технологий для таких экспедиций. Заявление главы SpaceX он счёл поспешным.

«Илон Маск бежит впереди паровоза. Это и по Dragon видно было, и по всей деятельности. На мой взгляд, это нереально. Шесть лет — это нереальный срок абсолютно. Тяжёлого носителя нет ни у Илона Маска, ни у России, ни у Китая, а он нужен для полёта на Марс. Загляните, сколько энергии для «Бурана» делалось, сколько для американского лунного проекта. От начала принятия решений и до первого полёта — это минимум 7-10 лет, причём это мобилизуется вся страна, весь бюджет. Не знаю, что там Илон Маск надумал себе, может у него какие-то запасные козыри в рукаве. Я считаю, что в ближайшие лет 15 нереально [отправить людей на Марс — прим. ГМ.] в принципе ни для кого — ни для Маска, ни для Китая, ни для нас тем более».

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