Цена вакцины "Спутник-V" будет стоить менее 10 долл за дозу

18:27 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цена российской вакцины от коронавируса "Спутник - V" составит менее $10 за дозу и будет самой дешевой из существующих вакцин, рассказал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в ходе специальной сессии Генассамблеи ООН в среду.

"Стоимость российской вакцины от коронавируса "Спутник - V" составит менее $10 за дозу", - сказал он.