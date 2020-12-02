Депутат МГД Валерий Головченко: Поддержка бизнеса – это инвестиция в будущее нашего города

18:30

В условиях пандемии городским властям важно продолжать поддерживать предпринимателей, считает депутат Московской городской думы Валерий Головченко, по словам которого, одной из подобных мер может стать продление моратория на плановые и внеплановые проверки малого и среднего бизнеса. «Поддержка, оказанная городом, помогла многим компаниям и индивидуальным предпринимателям удержаться на плаву. Однако, к сожалению, пандемия ещё не закончилась, и поэтому продление моратория – это своевременное решение, которое снизит налоговую и административную нагрузку на малый и средний бизнес, освободит ресурсы для восстановления доэпидемических показателей и дальнейшего развития», — уверен парламентарий. Он также отметил, что с момента начала пандемии COVID-19, в Москве уже были приняты четыре пакета мер поддержки предпринимателей на общую сумму около 90 млрд руб.

По словам Валерия Головченко, бизнесу нужно дать время, чтобы он смог прийти в себя после потрясений 2020 года. «Я убежден, что за 12 месяцев предприятия смогут вернуться к докризисному уровню – москвичам будут обеспечены рабочие места, а в городской бюджет будут поступать значительные отчисления. Важно понимать: поддержка бизнеса – это инвестиция в будущее нашего города и нашей страны», — полагает депутат.



